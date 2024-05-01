قصور الثقافة تحتفل بعيد العمال على مسرح 23 يوليو في المحلة (صور)

نظمت وزارة الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية عيد العمال على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة، بحضور قيادات ومسؤولي وزارة الثقافة، وعشرات العمال من شركة مصر للغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص وغيرهم من الشركات بمختلف القطاعات.

وشهد الحفل عروض فنية متنوعة تتضمن التاريخ العمالي ودورهم في بناء الوطن، وما يشهده القطاع العمالي من بناء وتطوير واهتمام من القيادة السياسية، وتقديم التهنئة إلى العمال في عيدهم.

«البسيوني»: المحلة قلعة صناعية كبرى

قال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن هناك خطة وضعتها وزارة الثقافة من أجل الاحتفال بعيد العمال، وان وزارة الثقافة اختارت أن تكون الاحتفالية الرئيسية اليوم من داخل مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، حيث أن المحلة الكبرى قلعة الصناعة، وهي رمز العمل في مصر.

وأشار «البسيوني» إلى أن وزارة الثقافة وضعت خطة بجميع محافظات مصر للاحتفال بعيد العمال، ما بين عروض فنية وثقافية ومناقشات ومحاضرات حول أهمية العامل والذي يعد هو أساس النجاح في دولة.

تطوير شركة غزل المحلة

وعبر العمال عن سعادتهم بما وجوده من حفاوة واهتمام من قبل الدولة في عيدهم، وأشار خالد محفوظ، مدير العلاقات العامة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إن الاحتفال بعيد عمال مصر رمز للعمل والكفاح ومع ما تشهده شركة غزل المحلة من أعمال تطوير كبير يجعل الاحتفال بالعيد اله مذاق خاص، وذلك في ظل ما تهتم به القيادة السياسية من أعمال تطوير وانشاء تكبر مصنع الغزل في العالم.