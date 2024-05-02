«الحمصاني»: نجحنا في جذب مشروعات أجنبية لتصنيع أسلاك وكابلات السيارات

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنَّ مجلس الوزراء وافق على أحد المشروعات بمجال استثماري جديد، وهو تصنيع الأسلاك بتكلفة استثمارية 88 مليون دولار، موضحا أن المشروع يأتي في إطار حرص الدولة المصرية، على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وتابع «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كل يوم»، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمُذاع على شاشة «ON»: «الدولة بدأت في جذب عدد من كبرى الشركات الأجنبية المتخصصة في تصنيع الأسلاك وكابلات السيارات مؤخرا، في إطار خطتها لتوطين تصنيع السيارات والسيارات الكهربائية بصفة خاصة لأنه استثمار يستوعب نسبة كبيرة من المكون المحلي تصل إلى 60%».

وأكد أنَّ هذه الاستثمارات تمثل فرصة واعدة لـ الصناعة المصرية بتوطين صناعات جديدة وهامة مثل السيارات، بجانب زيادة استخدام المكون المحلي، قائلاً: «الحكومة حريصة دائما على جذب الاستثمار الأجنبي، وفقا لتوجهات الدولة، ودوما نوافق على استثمارات أجنبية جديدة، ونمنحها الحوافز والمزايا العديدة، والإقبال على السوق المصري متزايد وسط حالة من الإطمئنان والاستقرار».