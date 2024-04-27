خبير اقتصادي عن تصنيع كومبريسور التكييف محليا: الأسعار ستنخفض 20%

شهدت الأسابيع الماضية تراجعًا بشكل كبير في أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية خصوصًا التكييفات، بنحو 30% في عدد كبير من الأجهزة، وذلك نتيجة تحرير سعر الصرف ما قضى بشكل كامل على السوق السوداء ووفر السيولة لاستيراد السلع وخامات الإنتاج.

2 مليون تكييف سنويا

ويتوقع خبراء الاقتصاد مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد اتجاه مصر لدعم الصناعة المحلية والتوسع فيها، في ظل الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة والاتجاه بشكل واضح لتوطين الصناعة، كان آخرها ما أعلنته مجموعة العربي، إذ وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ريتشي التايوانية لإنشاء مشروع جديد لتصنيع كومبريسور التكييف محليًّا.

وقال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إنّ بيانات شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات، أوضحت أنّ استهلاك المصريين من مكيفات الهواء يزيد عن المليوني مكيف سنويًا، وتشهد فترة ما قبل الصيف التوسع في إنتاج التكييفات باعتبارها منتج موسمي ينتعش بيعه في شهور فصل الصيف، ما يعني زيادة الطلب على تصنيع الكومبريسور.

توفير فرص العمل والتصدير للخارج

وتابع «شعيب» لـ«الوطن»، أنّ التصنيع يساهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة التي تخصص لاستيراد كومبريسور التكييف، إلى جانب إيجاد فرص للتصدير منتجات تامة الصنع محليًا ما يعزز من الاقتصاد المصري، مشيًرا إلى أن التصنيع محليًا سيؤدي إلى هبوط أسعار التكييف بنسبة لن تقل عن 20%.

وأكد أن حجم الاستثمارات المخصصة لتصنيع كومبريسور التكييف، بالتعاون بين شركتي العربي وريتشي التايوانية بلغ نحو 40 مليون دولار، إذ تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 6 ملايين وحدة كومبريسور، ويخصص 50% من الإنتاج للتصدير، كما توفر الاتفاقية نحو 500 فرصة عمل من مختلف التخصصات الفنية.