أيمن سلامة لـ«الشاهد»: القضاء الدولي في معظمه «رضائي»

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أن هناك مشكلة كبيرة وثغرة في القانون الدولي، موضحًا أن المشكلة هي عدم وجود هيئة تشريعية قائمة، والدول الكبرى هي التي تضع الاتفاقيات الدولية وتطبقها وفقًا لمصالحها.

رضا أطراف النزاع

وأضاف «سلامة»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن القضاء الدولي في معظمه رضائي أي يتوقف فيه فصل محكمة العدل الدولية على رضا أطراف النزاع إلا في حالات استثنائية مثل الدعوى التي حركتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متابعًا: «قضاة محكمة العدل الدولية مثلما رأينا يوم 26 يناير 2024 الحكم الأولي والقرار المبدئي هو أن إسرائيل ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية بحق أهل غزة، وتم إصدار 6 أوامر مؤقتة تحفظية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي».

ونوه أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، بأن قضاة محكمة العدل الدولية قضاة مستقلين محايدين يطبقوا صحيح القانون.