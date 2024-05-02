دعاء حلمي تكتب: في البدء كانت الغيرة

كثيرًا ما تناولت الدراما والسينما تيمة الغيرة كركيزة أساسية لقصتها التي تحكيها للمتلقي، «عريس من جهة أمنية»، غيرة الأب على بنته «سيدة القصر»، عمر الشريف وفاتن حمامة «لا أنام»، غيرة البنت على أبيها، غيرة الضراير في «الزوجة التانية»، فيلم «الغيرة» 1946، بشارة واكيم ومحمود المليجي «جحيم الغيرة»، كمال الشناوي وزهرة العلا.

ونستعرض الآن أهم الأفلام التي ناقشت «الغيرة» في الأفلام المصرية: «عمر وسلمى»: تدور أحداث الفيلم حول شاب وشابة متزوجين من سنوات، وجسَّدت دور الزوجة، الفنانة مي عز الدين، ولعب دور الزوج الفنان تامر حسنى، وتعانى الزوجة من خيانة الزوج الدائمة لها، فقررت أن ترد له الصاع، وتذيقه من نار الغيرة، وناقش الفيلم الظاهرة بشكل كوميدي خفيف.

«تيمور وشفيقة»: تدور أحداث الفيلم حول «تيمور» الشاب الغيور، الذي يدرس بكلية الشرطة، وتنشأ بينه وبين «شفيقة» قصة حب قوية، وتتوالى الأحداث، ويعمل «تيمور» في الحراسات الخاصة لكبار الشخصيات، وفي نفس الوقت تحصل «شفيقة» على الدكتوراه، ويتم تعيينها وزيرة لشؤون البيئة، وتم تناول قضية الغيرة «بشكل كوميدي».

«مراتى مدير عام»: يتعرض الفيلم لقضية حقوق المرأة بشكل طريف، حيث يعمل الزوج مهندسًا بإحدى شركات المقاولات، وتصادف أن زوجته التي تعمل بالإدارة أصبحت مديرته في العمل، وينبع من هذا العديد من المفارقات بين زملائه، وتحدث بينهم العديد من مشاهد الغيرة التي تظهر بين الزوجين بسبب عدم علم العمل بعلاقة زواجهما.

«البعض يذهب للمأذون مرتين»: يناقش الفيلم موضوع الغيرة الزوجية في إطار كوميدي، تدور الأحداث حول الأزواج الذين يعانون من أزمات داخل بيوتهم، فيعاني الدكتور ممدوح من غيرة زوجته «منى» الشديدة عليه، رغم حبه وإخلاصه لها، أمّا شقيقه مسعود فتنشغل عنه زوجته محاسن بمشاكل البيت والأولاد، ويشير عليهما ابن عمهما عزت باتباع أسلوبه مع زوجته سنية، فهو يخونها، لكن في الوقت ذاته يغمرها بالحب والاهتمام، ويقتنع ممدوح ومسعود بالفكرة ويبدأن في تنفيذها وتكون هذه هي بداية العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية في الفيلم.

«إشاعة حب»: تدور أحداث الفيلم حول «حسين» الذي يجسد دوره الفنان عمر الشريف، الشاب الخجول المرتبك، الذي يحب ابنة عمه «سميحة»، وتجسد دورها الفنانة سعاد حسنى، في الوقت الذي لا تعيره هي اهتمامًا، وتحب ابن خالتها «لوسى» الشاب الذي يجيد الرقص والغناء، ولكن عم حسين، وجسَّد دوره الفنان يوسف وهبي، معجب بشخصيته يبدأ في تحويله ظاهريًا إلى شخصية أخرى تستطيع أن تجذب ابنته عن طريق رسم خطة تتلخص بأن ينشر إشاعة أن حسين على علاقة بهند رستم، وهنا تدب الغيرة في قلب سعاد حسنى التي ترى حبيبها في أحضان هند رستم.

«أمير البحار»: تدور أحداث الفيلم حول أمير (محمد هنيدي) شاب مستهتر يدرس في الأكاديمية البحرية، لديه أربع أخوات ووالدته، التي لا ترفض له أي طلب، ويحب جارته سلوى (شيرين عادل) ابنة مدير الأكاديمية التي تعتبره أخًا لها، وتحدث العديد من المفارقات لأن أمير يغير على حبيبته سلوى وينفر أي عريس يتقدم لخطبتها.

«كلاشنكوف»: تدور أحداث الفيلم حول قاتل أجير اسمه خالد دياب يجسد دوره الفنان محمد رجب، عاش عدة سنوات في إيطاليا، ويعمل عند طه الفنان صلاح عبدالله، ويقتل العديد من الناس ثم يقع الدور على المذيعة هند الراوي، الفنانة غادة عادل، فيحميها ويقع في حبها، لكن تشب نار الغيرة في قلب أختها «درة» بعد حبها لمحمد رجب، واكتشافها أنه وقع في حب أختها.

«نور عيني»: الفيلم يدور في إطار رومانسي، يجسد المطرب تامر حسنى شخصية «أحمد» الذي يعيش هو وأخوه الأصغر بعد وفاة والديهما، ويقابل بالمصادفة شخصية «سارة»، والتي تجسد دورها الممثلة منة شلبي، لم يكن «أحمد» يعلم أن «سارة» كفيفة في بداية الأمر، إلا أنه سريعًا ما يكتشف ذلك، يقع «أحمد» في قصة حب مع البطلة، وتنشأ المشاكل بينهما، وتتركه البطلة، وتقع في حب صديقة دون علمها، وهنا تظهر مشاعر الغيرة على البطل بعد مشاهدته لـ«سارة» وهى مخطوبة لصديقه الذي يجسد دوره «عمرو يوسف»

.«الباشا تلميذ»: تدور قصة الفيلم حول جامعة الصفوة التى كان فيها الكثير من الطلبة الذين كانوا يدمنون المخدرات، وهنا كان يحاول اللواء نجدت «حسن حسنى»، أن يحل هذه المشكلة، لكنه يفشل دومًا، إلا أن يتوصل إلى خطة حيث يختار أحد الضباط من دفعة حديثة فاختار الضابط بسيوني، كريم عبدالعزيز، وشرح له الخطة بأن يكون إحدى الطالبات في تلك الجامعة، ويتعرف «بسيوني» على «إنجي»، غادة عادل، ويقع في حبها، وتنشأ بينه وبين «محمد رجب» علاقة عداوة وغيرة شديدتين بسبب حب محمد رجب، لها ورفضها له.