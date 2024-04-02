ياسر جلال يكشف لـ«الوطن» أسرار ومفاجآت «جودر» في بث مباشر جديد مع دعاء حلمي

كشف الفنان ياسر جلال كواليس مسلسل جودر، الذي يُعرض حاليًا في موسم رمضان 2024، مؤكدًا على حبه للتنوع والتغير في اختيار أعماله الفنية.

ياسر جلال يكشف كواليس مسلسل جودر

وأوضح ياسر جلال، خلال حديثه مع الكاتبة الصحفية والناقدة دعاء حلمي في «الوطن لايف» أنه عرض فكرة المسلسل على الشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، وتحمّست الشركة للفكرة وعرضت عليه تقديم قصة مستوحاة من ألف ليلة وليلة.

وأضاف بطل مسلسل جودر، أنه تواصل مع الكاتب أنور عبدالمغيث، مؤلف ألف ليلة، مردفًا: «كان مكتوبًا بالفعل من قبل إلا أن المؤلف قرر أن يستحدثه، نظرًا لأنه كتبه منذ فترة، ليواكب العصر».

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ياسر جلال يشيد بالشركة المتحدة: مشروع بلد

أشاد الفنان ياسر جلال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلًا: «تضمّ أشخاصًا محترمين ومدركين لطبيعة العمل، وهو ما يتجلى في تطورها سنة عن سنة، لقد أثبتت المتحدة أنها قيمة كبيرة وناجحة في المجال الإعلامي والإنتاج الدرامي، كان لدى الشركة وفريق العمل بأكمله هم كبير أن يظهر العمل بشكل لائق يشرف مصر، وكنت أسمع كلمة في المتحدة لا أستطيع نسيانها، وهي: هذا مشروع بلد».

ياسر جلال يشيد بدعاء حلمي

كما أشاد بطل مسلسل جودر بالكاتبة الصحفية والناقدة دعاء حلمي، خلال ظهوره في برنامج «الوطن لايف»، قائلًا: «أنتِ شخصية أحترمها وأقدّرها لأنكِ تمكنتِ من تحقيق تأثير وبصمة في وقت قصير دون دعم، أنا سعيد بكِ وسعيد بوجودي معكِ الآن».

ياسر جلال يفصح عن سبب ابتعاده عن الأضواء

وعن ابتعاده عن الأضواء والسوشيال ميديا، أوضح ياسر جلال قائلاً: «نوع من الخجل، وظهوري في أي برنامج يكون بمثابة مجاملة، أنا مهتم دائمًا بعملي وقضاء وقت مع عائلتي، أو ممارسة الرياضة أو القراءة».