سحب فيلم الحريفة من دور العرض بعد تحقيقه إيرادات 1696 جنيها

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن فيلم الحريفة تم سحبه من دور العرض بشكل نهائي بعدما أحتل المركز الأخير في قائمة الأفلام المعروضة بالسينمات، محققا أمس إيرادات منخفضة تزامناً مع طرح فيلم السرب بدور العرض .

إيرادات فيلم الحريفة

وأشار الدفراوي في بيان، إلى أنّ فيلم الحريفة حقق إيرادات بلغت 1696 جنيها بالأمس، مما هدد بسحبه من دور العرض، لافتا إلى أن فيلم الحريفة عرض بالسينمات في موسمين متتاليين متصدرا المركز الأول في شباك التذاكر ببداية وقت عرضه.

أبطال فيلم الحريفة

يشارك في فيلم الحريفة عدد كبير من الفنانين، بينهم كزبرة ونور خالد النبوي وأحمد غزي وبيومي فؤاد وأحمد حسام ميدو وخالد الذهبي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

أبطال فيلم الحريفة

ونافس فيلم الحريفة في شباك التذاكر إلى جانب عدد من الأفلام، شقو لعمرو يوسف، وفاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد، وع الماشي لعلي ربيع، ولكن بعد طرح فيلم السرب تم سحبه من دور العرض.