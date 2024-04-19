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دراما المتحدة

فيلم الحريفة في المركز الأخير بقائمة الإيرادات اليومية.. حقق 4000 جنيه

كتب:

بسمة شطا
11:11 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
الحريفة

الحريفة

حافظ فيلم الحريفة الذي جرى طرحه في موسم أفلام نصف العام، على تواجده في دور العرض السينمائية ضمن المنافسة رغم طرح عدد من الأفلام فى موسم عيد الفطر.

فيلم الحريفة في المركز الأخير 

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، عن أن فيلم الحريفة يحتل المركز الأخير في قائمة إيرادات الأفلام إذ حقق 4000 جنيه فقط أمس.

فيلم الحريفة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم كزبرة وأحمد غزى ونور خالد النبوي وخالد الذهبي ونور إيهاب وبيومي فؤاد وأحمد حسام ميدو، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

ويشهد شباك التذاكر مشاركة عدد أخر من الأفلام السينمائية بجانب فيلم الحريفة ومنها فيلم شقو لعمرو يوسف وفيلم عالماشي لعلي ربيع وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد.

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بقلم بسمة شطا