انطلاق عرض فيلم الحريفة في مهرجان هوليود بكاليفورنيا الأربعاء المقبل

أعلن مهرجان هوليود للفيلم العربي في كاليفورنيا بدورته الثالثة عن انضمام فيلم الحريفة ضمن العروض العربية من الشرق الأوسط، والمقرر إقامته في الفترة من 17 حتى 21 أبريل الجاري.

وكان فيلم الحريفة تمكّن من دخول قائمة أعلى 10 أفلام بالسينما المصرية، بعد نجاحه الكبير في شباك تذاكر الإيرادات منذ طرحه بدور العرض السينمائية، متجاوزَا 73 مليون جنيه.

استمرار مشاركة فيلم الحريفة بدور العرض السينمائية

وتواصل دور العرض السينمائية عرض فيلم الحريفة ضمن قائمة أفلام موسم عيد الفطر الحالي والذي يضم 4 أفلام جديدة وهي: شقو، فاصل من اللحظات اللذيذة، عالماشي، أسود ملون، على الرغم من رفع باقي الأفلام المشاركة منذ موسم أفلام منتصف العام الماضي.

قصة وأبطال فيلم الحريفة

وتدور أحداث فيلم الحريفة حول طالب بمدرسة دولية، ولكنه يواجه ظروفًا عائلية ويضطر للانتقال لمدرسة أخرى حكومية وتنقلب حياته رأسًا على عقب ويتعرف على أصدقاء جدد من طبقة اجتماعية مختلفة، ولكنه يندمج معهم وينضم لفريقهم في لعبة كرة القدم، وتطور الأحداث ويشاركون في بطولات.

فيلم الحريفة من بطولة نور النبوي، كزبرة، خالد الذهبي، نور إيهاب، أحمد غزي، عبدالرحمن محمد، سليم إيهاب، وآخرين إلي جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.