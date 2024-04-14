فيلم الحريفة يتذيل إيرادات دور العرض بـ82 ألف جنيه في 24 ساعة

يشهد شباك التذاكر بدور العرض السينمائية منافسة قوية في موسم أفلام عيد الفطر، ورغم ذلك حافظ فيلم الحريفة على وجوده في قائمة المنافسة.

الحريفة يتذيل قائمة الإيرادات

وكشف محمود الدفراوي الموزع السينمائي لـ«الوطن» عن أنّ فيلم الحريفة جاء في المركز الأخير أمس، حيث حقق ايرادات بلغت 82 ألفا و600 جنيه فقط لا غير.

ويشارك في فيلم الحريفة عدد كبير من الفنانين، بينهم كزبرة ونور خالد النبوي وأحمد غزي وبيومي فؤاد وأحمد حسام ميدو وخالد الذهبي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

وينافس فيلم الحريفة في دور العرض السينمائي إلى جانب عدد من الأفلام، بينهم شقو لـ عمرو يوسف، وع الماشي لـ علي ربيع، وفاصل من اللحظات اللذيذة لـ هشام ماجد.