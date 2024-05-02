«القابضة للمياه» تكرّم الأمهات المثاليات في الشركة: دورهن بارز في بناء المجتمع

كرّم المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الأمهات المثاليات في الشركة القابضة والشركات التابعة لعام 2024، عن دورهن في تأدية رسالتهن على الصعيد المهني والأسري على حد سواء، بحضور النواب وبعض من رؤساء الشركات التابعة.

اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة المصرية

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية دور المرأة في المجالات كافة، وقدرتها على المنافسة وإثبات كفاءتها في المناصب التي تتقلدها، مشيرا إلى أنّ التكريم يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة وتكريمها في مختلف المناسبات، ما يعكس أنّها شريكا أساسيا في تقدم الوطن.

وأشار إلى أنّ جميع الأمهات تستحق التكريم، لما يبذلوه من دور بارز في بناء المجتمع، وتربية الأبناء لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن في التنمية، لافتا إلى أنّ الشركة لديها العديد من النماذج والكوادر بمختلف القطاعات والإدارات، أثبتت من خلالها المرأة قدرتها على القيادة والريادة.

وأعرب رئيس الشركة القابضة، عن اعتزازه وتقديره لقصص كفاحهن، وما قدمنه لجعل أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تسهم في بناء وتنمية الوطن، موجّها الشكر لفريق العمل بالشركة القابضة لحرصه على تنظيم التكريم بالشكل اللائق، واختيار النماذج المشرفة وفق المعايير الموضوعة والمسابقة التي نظمتها إدارة العلاقات العامة بالشركة للعام الخامس على التوالي.

وشهد الحفل تكريم 13 أم على مستوى الشركة القابضة وشركاتها التابعة في «مطروح - الشرقية - الدقهلية - دمياط - الجيزة - المنوفية - أسيوط ومياه القاهرة»، فضلا عن 5 أمهات في الشركة القابضة.