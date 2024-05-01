محافظ الجيزة: إنشاء موقف حضاري بمساحة 16 كيلومترا ضمن تطوير ترعة المريوطية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نسب تنفيذ مشروع استكمال المرحلة الثالثة من تغطية وتطوير ترعه المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري، التي تعد القطاع الأخير بمشروع رفع كفاءة وتطوير ترعة المريوطية.

وأشار اللواء أحمد راشد، خلال جولته، إلى أن أعمال التطوير تشمل إنشاء موقف حضاري بمساحة 16 كيلومترا مدعما ببوابات وأنظمة إلكترونية حديثة لإحكام السيطرة عليه وإنشاء دورات مياه حديثة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

نقل المواقف العشوائية لتحقيق السيولة المرورية بمطلع الدائري

وأضاف المحافظ أنه فور الانتهاء من أعمال تطوير الموقف سيتم نقل عدد من المواقف العشوائية بذلك القطاع لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتضم موقف منشأة البكاري، وموقف شارع الكوثر وشركة بيلادونا، ومنع الانتظار الخاطي لمركبات السرفيس بمطلع الطريق الدائري .

وكلف اللواء أحمد راشد رئيس جهاز السرفيس بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وحصر سيارات السرفيس بالمواقف العشوائية لتحديد الأماكن المخصصة لهم.

وشهدت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال تطوير البر الشرقي والغربي لمحور المريوطية بطول 2.5 كيلومتر بدءا من فيصل وحتى كوبري الصحابة بعرض 25 مترا، وذلك بعد توسعته وإزالة كافة التعديات الموجودة على خطوط التنظيم، موجها بضرورة إنشاء طرق خدمة وساحات انتظار على جانبي الطريق.

تنظيم دخول وخروج السيارات بمحور المريوطية

وكلف المحافظ مديرية الطرق بضرورة الاهتمام بتطوير رامبات الجراجات الكائنة أسفل العقارات بمحور المريوطية لتسهيل دخول وخروج حركة السيارات، وذلك لتنظيم الحركة المرورية بالشارع بالتزامن مع أماكن الانتظار الموجودة بالشارع.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس هيئة النظافة والتجميل بمنع استخدام معدات اللودر بالشوارع المطورة حديثا للحفاظ على الأسفلت والبلدورات من التلف والتهالك كما شدد على رئيس حي الهرم بضرورة تطوير الشوارع الجانبية والمتفرعات على محور المريوطية ببلاط الإنترلوك.