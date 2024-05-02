دراسة أمريكية تمنح الأمل لمرضى السرطان: الأكل النباتي قد يطيل العمر

السرطان من الأمراض التي تحتاج اتباع المصاب به نظاما غذائيا محددا، وبخاصة الذين يفقدون الشهية نتيجة تناولهم جرعات العلاج الكيماوي، ويمكن للنظام الغذائي النباتي أن يغير حياة مرضى السرطان، إذ تشير الأبحاث الجديدة إلى أن تناول الخضروات والعدس والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة قد يطيل عمر أولئك الذين يكافحون المرض اللعين، بحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

علاقة النظام الغذائي لمرضى السرطان بطول العمر

الصحيفة قالت إن الدراسات الجديدة التي أجراها باحثون أمريكيون ونُشرت في مجلة Jama Network Open الطبية، وجدت أن اتباع نظام غذائي نباتي ونمط حياة نشط، يمكن أن يحسن فرص البقاء على قيد الحياة بشكل عام للمرضى المصابين بأنواع مختلفة من السرطانات بينها سرطان الأمعاء.

وبحسب الصحيفة فإن 4 دراسات حديثة، نشرت في المجلة الدولية للسرطان (IJC) سلطت الضوء على أن النظام الغذائي النباتي يعزز بشكل كبير معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الأمعاء، بينما الرجال الذين يعانون من سرطان البروستاتا يمكن أن يقللوا من خطر تطور المرض بمقدار النصف حال التزامهم بنظام غذائي نباتي.

الدكتورة هيلين كروكر، المدير المساعد للأبحاث والسياسات في الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، قالت للصحيفة البريطانية، إن بعض عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن تحسن البقاء على قيد الحياة من السرطان، وربما مساعدة الأشخاص الذين يعانون من السرطان أو ما بعده على التمتع بحياة أطول وأكثر صحة.

كيف يؤثر النظام الغذائي على مرضى السرطان؟

فريق البحث CUP Global في إمبريال كوليدج بلندن، درس تأثيرات النظام الغذائي ونمط الحياة على سرطان الأمعاء، بفحص البيانات من 40 دراسة شملت 30 ألف شخص لفهم تأثير النظام الغذائي على البقاء على قيد الحياة من سرطان الأمعاء، وأكدوا أن استهلاك نظام غذائي صحي نباتي ووتجنب المشروبات السكرية قد يرتبط بتحسن البقاء على قيد الحياة بشكل عام بعد تشخيص سرطان القولون والمستقيم.

الدكتور طاهر عبدالجبار، أخصائي طب الأورام، أكد لـ«الوطن»، أن اتباع نظام غذائي نباتي صحي قد يقي من خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة، كما أن اتباع النظام النباتي من الممكن أن يكون عاملا في حفاظ مريض السرطان على نفسه وصحته، إذ يجب عليه تناول مزيدًا من الأغذية النباتية وكميات أقل من اللحوم الحمراء، فضلا عن تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية.