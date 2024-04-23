من هو السيناريست الراحل تامر عبدالحميد؟.. توفي بعد صراع مع السرطان

رحل السيناريست تامر عبدالحميد في هدوء عن عمر ناهز 47 عامًا بعد رحلة معاناة مع مرض السرطان، وشارك السيناريست الراحل في عدد كبير من الأعمال كمؤلف، كما له عدد من الأعمال الدرامية مع كبار نجوم الفن، وفي السطور التالية تكشف «الوطن» أبرز المعلومات عنه.

معلومات عن السيناريست الراحل تامر عبدالحميد

- تامر عبدالحميد مواليد 24 سبتمبر 1977 هو كاتب سيناريو وصانع أفلام مصري.

تخرج عام 2001 من كلية التربية ليسانس آداب وتربية جامعة الأزهر وتخصص لغة إنجليزية.

تفرغ في البداية للكتابة الأدبية للأطفال فصدرت له مجموعة متنوعة من قصص الأطفال، واهتم بكتابة الشعر للأطفال.

- نشرت له العديد من القصص والقصائد في مختلف مجالات الأطفال العربية.

- اتجه تامر عبدالحميد للكتابة الدرامية والتلفزيونية إلى جانب عمله كصانع أفلام ومدرب ومحاضر لصناعة الفيلم.

- عمل كمساعد مخرج ومخرج منفذ في عدد من الأعمال والأفلام القصيرة والإعلانات التلفزيونية.

- كان عضو لجنة المشاهدة بمهرجان القاهرة للسينما المستقلة بالدورتين الأولى والثانية.

أعمال تامر عبدالحميد

من أعماله كمؤلف مسلسل «راجل وست ستات» الجزء الأول والثاني، ومسلسل «جوز ماما» الجزء الأول، ومسلسل «القبطان عزوز»، وبرنامج «عالم سمسم»، ومسلسل «بيت العيلة»، ومسلسل «الباب في الباب»، ومسلسل «شهادة ميلاد»، ومسلسل «ظل الرئيس»، و«أكلينها والعة»، والمسلسل الإذاعي «بابا فالنتينو».