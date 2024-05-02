أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الخميس 2-5-2024

أكد موقع بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار اللحوم الطازجة اليوم الخميس 2-5-2024 بنحو 3 جنيهات في الكيلو الواحد، إذ سجل سعر كيلو اللحم البلدي في الأسواق بين 337 جنيها و390 جنيها، ويكون التسعير بحسب القطعية ومكان بيع المنتج.

شعبة القصابين: سعر كيلو الكندوز بمنافذ أمان 290 جنيها

وأوضحت شعبة القصابين التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية في بيان، أنّ الأسعار تختلف من منفذ لآخر بحسب المناطق المتفرقة، وتكون بدءًا من 300 جنيه للكيلو، فيما يباع الكيلو في منافذ أمان بسعر يبدأ من 290 جنيهًا حتى 310 جنيهات.

وأكدت أنّ سعر كيلو اللحم الضأن يتراوح بين 450 و475 جنيهًا بحسب القطعية، بينما سجل سعر كيلو كباب الحلة بين 244 و320 جنيهًا، ويتراوح سعر الكبدة الكندوز بين 290 و390 جنيهًا للكيلو بحسب المكان المباعة فيه.

ضخ كمية كبيرة من المعروض بالأسواق

وتشهد سوق اللحوم استقرارًا ملحوظًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ كمية كبيرة من المعروض بالأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة للمساهمة في ضبط الأسعار.