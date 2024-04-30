تراجع أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في مصر.. البتلو بـ450 جنيها

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 30-3-2024 في مصر، تراجعاً ملحوظاً لعدد من الأنواع المختلفة، إذ تصل قيمة التراجع إلى 15 جنيها بالنسبة لسعر اللحم الضأن، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم، وفق آخر التحديثات المعلنة، من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحم البتلو

تراوح سعر كيلو اللحم البتلو من 380 لـ450 جنيهًا.

سعر اللحم الجملي

تراوح سعر كيلو اللحم الجملي من 300 لـ350 جنيهًا.

سعر اللحم الكندوز

تراوح سعر كيلو اللحوم الكندوز من 400 لـ 430 جنيهًا.

سعر اللحم الضأن

تراوح سعر كيلو اللحم الضأن اليوم السبت من 400 لـ 450 جنيهًا.

سعر اللحم المفروم

تراوح سعر كيلو اللحم المفروم في محلات الجزارة من 400 لـ460 جنيهًا.

سعر الكبدة

إما عن سعر الكبدة، فتراوح قيمة الكيلو منها بين 400 و450 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

- بلغ سعر اللحوم الهندي نحو 190 جنيهًا داخل منافذ الزراعة.

- حقق سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 230 جنيهًا.

- سجل سعر اللحم البرازيلي البقري ما بين 210 لـ 250 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر في منافذ الزراعة إلى 230 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

- تراوح سعر كيلو لحوم المفروم البلدي ما بين 240 لـ300 جنيه.

- وصل سعر كيلو السجق البلدي لـ300 جنيه.

- سجل سعر كيلو السجق المستورد نحو 110 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الحوم الرِّيَش الضاني من 380 لـ 420 جنيها.