عاجل.. تراجع أسعار اللحوم اليوم بالأسواق.. «انخفضت 53 جنيها للكيلو»

انخفضت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 29-4-2024 في الأسواق المحلية، حيث تصل نسبة التراجع إلى 53 جنيها، ليسجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم نحو 364 جنيها، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

- تراجع سعر كيلو اللحم البتلو اليوم في الأسواق بنحو 20.5 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 390 جنيها.

- تراجع سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم في الأسواق بنحو 32 جنيها، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 377 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم تراجعا اليوم في الأسواق، بنحو 53 جنيها، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 364 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز كبير استقرارا في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 343 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز استقرارا اليوم في الأسواق، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 388 جنيها.

- استقر سعر كيلو اللحم الضأن اليوم في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 416 جنيها.

- استقر سعر كيلو اللحم الكندوز صغير اليوم في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 373 جنيها.