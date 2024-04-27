انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق.. «الضأن يفقد 9 جنيهات»

شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 27 مارس 2024 في مصر، تراجعاً ملحوظاً لعدد من الأنواع المختلفة، حيث تصل قيمة التراجع إلى 9 جنيهات بالنسبة لسعر اللحم الضأن، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

وتراجعت أسعار اللحوم اليوم السبت 27-4-2024، في مختلف الأسواق المحلية، بالنسبة للمستهلك، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر اللحوم الحمراء اليوم، وفق أخر التحديثات المعلنة، من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

سجل سعر كيلو اللحم الضأن تراجعا اليوم السبت في الأسواق، بقيمة 9 جنيهات، ووصل متوسط سعر الكيلو إلى نحو 416 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم البتلو تراجعا اليوم السبت في الأسواق، بقيمة 4.69 جنيه، ووصل متوسط سعر الكيلو إلى نحو 410.62 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحم كندوز كبير تراجعا اليوم السبت في الأسواق، بقيمة 2.45 جنيه، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 325.33 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز تراجعا اليوم السبت في الأسواق، بقيمة 5 جنيهات، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 386.82 جنيه.

أسعار اللحوم الحمراء

استقر سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 409.38 جنيه.

استقر سعر كيلو اللحم البتلو بعظم اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 416.25 جنيه.

استقر سعر كيلو اللحم كندوز صغير اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 365.56 جنيه.