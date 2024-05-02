أدوات تأهيل الأبناء لاختيار تخصصات المستقبل.. «مرحبا بفرص العمل المُجزية»

يُواجه العديد من الأشخاص بعد مرور سنوات من العمل شعوراً بالندم لاختيارهم مهنة لا تُناسب شغفهم، ولكن لحسن الحظ يُمكن تفادي ذلك من خلال التوجيه السليم للأبناء خلال مرحلة اختيار التخصص الجامعي

يُقدم الدكتور أمير طايل خبير المناهج وطرق التدريس بعض النصائح الثمينة لتأهيل الأبناء، لاختيار تخصصات مُستقبلية تُلبي احتياجات سوق العمل، وبتطبيق هذه النصائح، يمكن للآباء مساعدة الأبناء في اختيار تخصصات مُستقبلية؛ تُؤمن لهم وظائف مُجزية ومُرضية وتُسهم في بناء مستقبل أفضل لهم.

1. نقل الخبرات دون فرض الأحلام:

يُؤكد الخبير التربوي أهمية نقل الخبرات الحياتية للأبناء دون فرض أحلامنا الشخصية عليهم، فبدلاً من ذلك يجب مساعدتهم على اكتشاف شغفهم ومواهبهم وتوجيههم نحو تخصصات تُناسب قدراتهم.

2. غرس حب القراءة:

تُعد القراءة بوابةً لتنمية المعرفة ومهارات التفكير النقدي والإبداعي، وهي ضرورية لفهم التطورات الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات.

3. تنمية المهارات و اللغات:

يُنصح بتعليم الأبناء مهارات متنوعة مثل مهارات الحاسب الآلي واللغات والفنون، بالإضافة إلى تشجيعهم على اكتساب مواهب جديدة.

4. التركيز على مهارات الإبداع والابتكار:

سوق العمل المستقبلي يُطالب بخريجين يتمتعون بمهارات إبداعية وابتكارية.

5. اختيار تخصصات غير تقليدية:

يُنصح بالابتعاد عن التخصصات النمطية في الكليات ولتركيز على تخصصات مُستقبلية تُلبي احتياجات سوق العمل، مثل تخصصات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وهندسة البيانات والحوسبة.

6. الحصول على الدورات والتدريبات:

يُمكن للأبناء اكتساب مهارات وخبرات إضافية من خلال الالتحاق بالدورات والتدريبات المُتخصصة.