الجامعات تبدأ في إعلان أرقام جلوس الامتحانات الأسبوع المقبل

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، أنه في إطار الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المقرر أن تكون خلال الفترة المقبلة وفقًا للوائح وضوابط لوائح الكليات وتماشيًا مع الخريطة الزمنية للمجلس الأعلى للجامعات، سيتم الإعلان عن أرقام جلوس الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الثاني الأسبوع المقبل لمختلف الكليات، سواءً عبر مكاتب شؤون الطلاب، تيسيرًا على الطلاب، وكذلك البدء في التجهيز للإعلان عن الأماكن الخاصة بالامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وأكد الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لـ «الوطن»، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنه سيتم البدء في إعلان أرقام جلوس الطلاب في اللجان المختلفة الأسبوع المقبل، قبل موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك بما يتماشى مع الخريطة الزمنية للمجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أنه جرى البدء في إعلان جداول الامتحانات لمختلف الكليات وأنواع التعليم.

امتحانات 2024

وقال الدكتور عباده سرحان، عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ورئيس جامعة المستقبل، إن الجامعات أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، وأنه من المقرر أن يتم الكشف عن أرقام الجلوس لامتحانات الترم خلال الأيام القليلة المقبلة، بدءًا من نهاية الأسبوع المقبل.