زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب قبالة الساحل الشرقي لتايوان.

زلزال تايوان

وأشارت المركز إلى أنّ الزلزال وقع عند الساعة 10:07 بالتوقيت المحلي للبلاد، وكان على عمق 11.7 كيلومتر من سطح الأرض.

ووفق بيانات الهيئة، فإنّ مركز الزلزال كان على بعد 44 كيلومترا جنوب شرقي مقاطعة تاينونج.

وتعرضت تايوان في الثالث من شهر أبريل الماضي لأعنف زلزال خلال ربع قرن، حيث شعر السكان في جميع أنحاء البلاد بقوة الهزات التي بلغت 7.2 درجة ووقعت في مقاطعة هوالين، ووفق آخر البيانات لقي 18 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 1,100 آخرين.