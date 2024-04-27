زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب جزر بونين اليابانية.. الثاني خلال 10 أيام

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا بلغ قوته الأولية 6.9 درجات بمقياس ريختر، ضرب الساحل الغربي لجزر بونين أو جزر أوغاساوارا في اليابان، وشعر سكان العاصمة طوكيو بالزلزال.

فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، إن الزلزال كان على عمق 503.2 كيلومتر تحت الأرض، وفقا لـ«رويترز».

وقال المركز الوطني الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية «تسونامي»، إنه لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي بسبب الزلزال، بناء على البيانات المتاحة، فيما لم يرد أي أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية حتى الآن.

ثاني زلزال يضرب جزر بونين خلال 10 أيام

ويعد زلزال اليوم الذي ضرب جزيرة بونين اليابانية هو الثاني خلال 10 أيام، حيث ضرب زلزالا بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر بالقرب من جزر بونين اليابانية الخميس 17 أبريل.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن زلزالا الـ17 من أبريل وقع على بعد 320 كيلومترا إلى الشمال الغربي من جزر بونين اليابانية، مضيفة أن مركز الزلزال كان في البحر على عمق 10 كيلومترات.