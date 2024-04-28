زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب إندونيسيا

أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا اليوم، بأنّ زلزالًا بقوة 6 درجات ضرب منطقة جاروت في إقليم جاوة الغربية.

زلزال إندونيسيا

وقال رئيس مركز الزلازل والتسونامي في وكالة أنباء «آنتارا» الإندونيسية، داريونو، إنّ النتائج تشير إلى أنّ الزلزال الذي وقع في منطقة جاروت ليس لديه القدرة على إحداث تسونامي.

ووقع الزلزال في البحر على بعد 156 كيلومترًا جنوب غرب جاروت، على عمق 70 كيلومترًا، وشعر به السكان في مناطق متعددة بما في ذلك تاسيكمالايا وجاروت وسوكابومي ومدينة باندونج.

وأوضح داريونو أنّه لم يتم رصد أي نشاط متابع بعد الزلزال، ومع ذلك ناشد الجمهور تجنب دخول المباني التي تعاني من تلف أو تشقق بسهولة في حال حدوث زلزال.