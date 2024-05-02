جامعة القاهرة تتقدم في تصنيف QS البريطاني.. 6 تخضصات ضمن الأفضل عالميا

عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية (الفرع الدولي) بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة وفوزه بجائزة بطل السلام من برلمان دول البحر المتوسط، كما تقدم المجلس بالتهنئة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن.

مناقشة اقتراح تعميم مقرر التفكير النقدي

وأشاد المجلس بالتقدم الكبير الذى حققته الجامعة في التصنيف الإنجليزي (كيو إس QS) للتخصصات لعام 2024، ودخول 6 تخصصات لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، من بينها تخصص ضمن أفضل 40 جامعة، في إنجاز جديد لجامعة القاهرة، حيث جاءت في تخصص إدارة المكتبات والمعلومات في الترتيب 38 على مستوى العالم، وفي تخصص العلوم البيطرية في الترتيب 51-70 عالميًا، وفي تخصص الصيدلة وعلم الأدوية جاءت جامعة القاهرة في الترتيب 64 عالميًا، وفي تخصصات طب الأسنان، ودراسات التنمية وهندسة البترول جاءت في الترتيب 51-100 عالميًا.

واستعرض المجلس، الاقتراح المقدم من لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لتعميم مقرر التفكير النقدي على مختلف الجامعات بعدما نجحت جامعة القاهرة منذ سبع سنوات في أن يكون متطلبا جامعيا على طلاب البكالوريوس ثم الدراسات العليا بكليات الجامعة ومعاهدها لتكون أول الجامعات المصرية في تطبيق المقرر.

كما استعرض المجلس، تقرير ومحاضر اللجنة المسؤولة عن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، واستعرض كافة بنود المشروع لا سيما المرافق وطرق التغلب على العقبات الخارجية مع الجهات المسؤولة عن المرافق العامة، واستعرض الجدول الزمني المقدم من شركة وادي النيل.

كما عرض المراقب المالي للمشروع أمام مجلس الجامعة القوائم المالية للمشروع والذي تناول المصروفات والإيرادات الخاصة بالمشروع، وطرق وإجراءات الصرف.

مجلس الجامعة يوافق على تدشين معمل الإعلام الذكي بكلية الإعلام

ووافق المجلس علي التعديلات على مشروع اللائحتين الداخليتين لمرحلة الدراسات العليا ومرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بكلية الحقوق، وإجراء بعض التعديلات المقترحة على مشروع لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الإعلام، وإجراء التعديلات علي لائحة برنامج الدبلوم المهني لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة بنظام التعليم المدمج باللائحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، والتعديلات الخاصة ببرنامج الترجمة التخصصية باللغة التركية برنامج خاص بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب.

كما وافق المجلس على المشروع المقدم من كلية الإعلام والذي يختص بتدشين معمل الاعلام الذكي، كما تمت الموافقة على بروتوكول التعاون بين كلية الإعلام ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

ووافق المجلس، على بدء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في خطوات الاعتماد الدولي، وتجديد البطاقات العلاجية للعاملين لحين تجديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع شركة مصر للتأمين، والموافقة على تخصيص مليون جنيه لفرع الخرطوم لتنفيذ الأحكام القضائية. وتعديل اختصاصات مكتب الاستدامة لربط أنشطة الاستدامة بجامعة القاهرة بأنشطة المجتمع المحيط وقطاع الأعمال والصناعة.