«القاهرة الإخبارية»: اعتصام طلاب جامعة جورج واشنطن امتد إلى الشارع الرئيسي

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في واشنطن، إن اعتصام طلاب جامعة جورج واشنطن في قلب العاصمة الأمريكية يشهد يوما جديدا؛ احتجاجا على تعامل الإدارة الأمريكية مع الحرب في غزة، مطالبين إدارة الجامعة بإلغاء كل التعاملات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

«القاهرة الإخبارية»: الطلاب فككوا الحاجز الحديدي

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أنه في السابق كان هناك حاجز حديدي يطوق منطقة الاعتصام، لكن منذ يومين فكك الطلاب المحتجون هذا الحاجز وألقوه خلفا، وأصبحت المنطقة مفتوحة الآن لأي شخص للدخول إليها بعد أن كانت مغلقة بواسطة شرطة العاصمة واشنطن.

ولفت إلى أن الاحتجاج امتد أيضا إلى الشارع الرئيسي، وهناك أيضا بعض الخيام، لكن كل شيء يتم في حراسة الشرطة الأمريكية التي تتواجد في منطقة الاعتصام، والتعامل الشرطي هنا مختلف تماما عن ولايات أخرى، حيث لم يشهد أي حالة من حالات العنف، وهناك التزام من جانب الطلاب المحتجين والمعتصمين.

«جبر»: إدارة جامعة جورج واشنطن أكثر تفهما

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن تعامل إدارات الجامعات المختلفة في الولايات الأمريكية متباين تماما، فربما يكون هناك تعنت على سبيل المثال في جامعة كولومبيا بنيويورك تجاه الطلاب، وتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الطلاب بالأمس، واتخاذ قرارات بفصل بعض منهم بعد انتهاء المهلة التي حددتها الجامعة لفض الاعتصام، لكن في جامعة جورج واشنطن نجد أن الإدارة أكثر تفهما.