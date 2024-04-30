تعرف على آخر تطورات محطة مترو جامعة القاهرة الخط الثالث

أنهت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، محطة مترو جامعة القاهرة الخط الثالث، ووفقاً لما هو معلن من قبل الهيئة فإنها تجري حاليا التشطيبات النهائية للمحطة، وفق المواصفات والمعايير العالمية.

مكونات ‎محطة مترو جامعة القاهرة الخط الثالث

ووفقاً لما أعلنته الهيئة على صفحتها الرسمية على «فيس بوك» فإن محطة مترو جامعة القاهرة الخط الثالث، تتكون المحطة من طابقين، حيث تشتمل على طابق صالة التذاكر وطابق الرصيف، ويحتوي كل رصيف على اثنين سلم ثابت وأربعة سلالم متحركة موزعة على طول الرصيف.

موقع ‎محطة مترو جامعة القاهرة الخط الثالث

علماً بأن محطة مترو جامعة القاهرة الخط الثالث تقع بالقرب من شارع ترعة الزمر وشارع السودان وشارع حسين منصور وشارع العشماوي وشارع ثروت بالإضافة إلى جامعة القاهرة وقسم شرطة بولاق الدكرور ومستشفى بولاق الدكرور ومكتب بريد بولاق الدكرور والإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ودور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة، وتعتبر محطة نهائية تبادلية مع الخط الثاني.

جدير بالذكر أن محطة جامعة القاهرة الخط الثالث تحتوي على عدد ثلاثة مخارج، وبإجمالي عدد ثلاثة سلالم ثابتة وأربعة سلالم متحركة، كما تحتوي المحطة على 22 بوابة تذاكر.