قصة شاطئ بالبحر الميت ابتلع عشرات الإسرائيليين فجأة.. ماذا حدث؟

شهد شاطئ نافي مدبار شمال البحر الميت، حادثة بدت غير مفهومة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ جرفت مياه البحر عددا من الإسرائيليين فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين بعدما أقاموا حفلًا كبيرًا وصل عدد المدعوين فيه إلى نحو 2000 شخص.

ما قصة الشاطئ؟

وبحسب ما جاء في موقع الشاطئ الرسمي، يقع نافي مدبار في الجزء الشمالي من البحر الميت، بالقرب من القدس المحتلة حيث يتواجد في أقصى الجنوب من بين الشواطئ الثلاثة الموجودة في المنطقة، والتي تطل على البحر الميت.

ويضم الشاطئ الشاهد على حفل المستوطنين الإسرائيليين، حمامات سباحة ومطعم عادة ما يستضيف المناسبات الخاصة وحفلات أعياد الميلاد وحفلات العشاء الخاصة، وهو الأمر الذي قام به عشرات الطلاب من المدرسة الدينية اليهودية وانتهت بحادثة بسببها تم الاستعانة بعمليات الإنقاذ وبعدها قامت الجهات المسؤولة بتوفير طائرة هيلكوبتر بجانب إلقاء قنابل المضيئة للعثور على المفقودين.

ويستضيف الشاطئ بشكل عام الآلاف من الزوار خاضة العائلات الإسرائيلية، الذين يعتمدون على المسابح المطلة على البحر الميت.

معلومات عن البحر الميت

أما عن البحر الميت الذي يطل عليه الشاطئ، فهو يعد أخفض بقعة في العالم حيث ينخفض عن مستوى سطح البحر بمقدار 427 مترًا تقريبا، بحسب ما كشف هوالموقع الرسمي لهيئة تنشيط السياحة في الأردن، والذي وصفه بأنه مثالي للسياحة الدينية أو للترفيه برفقة العائلة تحت أشعة الشمس.

ويعد أيضا البحر الميت هو بحيرة ملحية مغلقة تقع في أخدود وادي الأردن ضمن الشق السوري الأفريقي، على خط الحدود الفاصل بين الأردن وفلسطين المحتلة.

وتبعث مياه البحر الميت على الاسترخاء مع ملوحتها الشديدة - حوالى 10 أضعاف نسب الملوحة الاعتيادية في مياه البحار- إضافة إلى ما تحتويه من أملاح معدنية، مثل المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والبرومين وغيرها الكثير.