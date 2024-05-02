حدث ليلا.. تحذير من حرب نووية وغرق عشرات الإسرائيليين وطقس عاصف في دول الخليج

انشغل الرأي العام العالمي خلال ساعات الليل الماضية بالعديد من الأحداث الغريبة، منها ما شهدته المنطقة العربية، بداية من ابتلاع البحر الميت لعدد من الطلاب في إسرائيل، وتحليل لكاتبة أمريكية عن أن الحرب النووية قادمة لا محالة، وستكون نهاية العالم خلال 72 دقيقة، واضطراب حالة الطقس في دول الخليج، فماذا حدث ليلا؟

البحر الميت يبتلع طلاب المدرسة الدينية

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإنه مساء السبت، ابتلع البحر الميت عشرات الطلاب من المدرسة الدينية اليهودية، كانوا يقيمون حفلا حضره 2000 شخص على شاطئ نيفي مسبار.



حادثة البحر الميت

عدد المفقودين كبير جدا من المستوطنين الذين غرقوا في البحر الميت في حفل اقيم في شاطئ نيفي مسبار . pic.twitter.com/oQDSU9ywH5 — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) May 1, 2024

وأضافت أنه في حادث غريب ابتلع البحر الميت عشرات الإسرائيليين، واستغرقت عمليات الإنقاذ ساعات، حتى الفجر، استعانت خلالها السلطات بطائرة هيلكوبتر، ألقت القنابل المضيئة للعثور على المفقودين، بالإضافة إلى تعاون وحدات الإنقاذ، ولا يزال البحث جارٍ عن المفقودين.

الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيعلن قريبًا عن منطقة آمنة وسط قطاع غزة للنازحين من رفح الفلسطينية، ستكون إلى جانب النصيرات والبريج قرب محور نيتساريم، وسيتم توسيع منطقة المواصي لتصل خان يونس شرقًا ودير البلح شمالًا، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

سيناريو الحرب النووية.. نهاية العالم خلال 72 دقيقة

وقالت صحيفة «بوليتكيو» الأمريكية، إنّ المخاوف تتزايد من بدء حرب نووية خلال الفترة القادمة، خاصة بعدما بدأ العديد من الرؤساء وزعماء الدول بالتهديد باستخدام ترسانة الأسلحة النووية ضد بعضهم البعض، وهو ما جسدته الكاتبة الأمريكية آني جاكوبسن المتخصصة في الأمن القومي في كتابها الأخير «سيناريو الحرب النووية».

وعلى الرغم من أنّ الكتاب يتناول قصة تخيلية عن كيفية بدء الحرب النووية، إلا أنه يستند إلى تحليل نحو 46 لقاءً وحوارًا، مع زعماء ورؤساء الدول.

ويتناول الكتاب أن من سيبدأ الحرب النووية هي كوريا الشمالية، التي ستستخدم صواريخها النووية لضرب البنتاجون، وبينما يتم إخلاء الرئيس الأمريكي، الذي سيرد بإطلاق 82 صاروخ لضرب أهداف المنشآت النووية في كوريا الشمالية، فيما ستمر الصواريخ عبر الأراضي الروسية.

وبسبب الأزمة العنيفة التي تعصف بالعلاقات الأمريكية الروسية، وضعف التواصل بين الزعيمين، ستعتبر موسكو أن هذا الهجوم موجه إليها، وستبدأ باستخدام أسلحتها النووية.

وأوضحت أن الفارق بين إطلاق أول صاروخ نووي ونهاية العالم سيكون نحو 72 دقيقة فقط، إذ ستتسبب 3 دول فقط في مقتل مليارات البشر حول العالم، فيما سيعاني الناجون من أرض مسمومة، وكوكب لا تظهر فيه الشمس.

اضطراب حالة الطقس في الخليج

وحذّر المركز الوطني للأرصاد في 4 دول خليجية من اضطراب حالة الطقس اليوم، في السعودية وسلطنة عمان والإمارات واليمن، حيث أعلنت الدول الأربع تعليق الدراسة، وتفعيل نظام الدراسة عن بُعد خلال اليوم وغدا الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار الغزيرة الرعدية على الدول العربية، مما يؤدى إلي جريان السيول في الأودية والمناطق الصحراوية.