زلزال يضرب البحر الميت.. رصد 3 هزات أرضية في الأردن

سجل البحر الميت، الواقع في أخدود وادي الأردن ضمن الشق السوري الأفريقي، على خط الحدود الفاصل بين الأردن وفلسطين التاريخية، زلزالا، اليوم الثلاثاء، شمل 3 هزات أرضية، مع عدم وقوع ضحايا حتى الآن، بحسب البيانات الرسمية التي صدرت عن مركز الزلازل الأردني.

زلزال البحر الميت في الأردن.. كم شدته؟

الهزات الثلاث، التي سجلها البحر الميت، أشار إليها مدير المرصد، المهندس غسان سويدان، الذي قال إن الزلزال الأول وقع الساعة 5:05 صباحا بتوقيت عمان، وكانت شدته 3.2 درجة على مقياس ريختر في منطقة البحر الميت، في الوقت الذي وقعت الهزة الثانية الساعة 9:46 صباحا بتوقيت عمان، بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر في البحر الميت، وبعمق 9 كلم.

الهزة الثالثة لزلزال البحر الميت بالأردن

وكشف المرصد الأردني، عن شدة الهزة الثالثة الخاصة بزلزال البحر الميت، التي وصلت إلى 1.9 درجة على مقياس ريختر، وكان الساعة 10:43 صباحا بتوقيت عمان في ذات الموقع، وبعمق 4 كلم، وأوضح مدير المرصد، أن الزلازل صغيرة ولا يجب الخوف منها وهي أمر معتاد في هذه المنطقة ولا يدعو للقلق.

زلزال البحر الميت وعلاقته بزلزال تركيا

في الوقت نفسه، أوضح سيجورجون جونسون، رئيس الفريق المعني بدراسة زلزال سوريا وتركيا في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست)، أن الهزة التي ضربت تركيا وسوريا منتصف فبراير ساعدت في نشاط الزلازل في منطقة الشرق الأوسط، وهناك قلق بشأن صدع البحر الميت، وبعد ساعات قليلة من تصريحه وقع زلزال البحر المبيت بهزاته الثلاث.