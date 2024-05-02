«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة امتحان المتقدمين لمسابقة معلم مساعد فصل

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل من 12 محافظة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية عبر هذا الرابط، وهي «الشرقية والجيزة والقاهرة وكفر الشيخ القليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية والبحيرة والمنيا وأسيوط وسوهاج».

نتيجة الامتحان الإلكتروني لمعلم مساعد

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه سيجري إتاحة التظلم لمن يرغب من المتقدمين بدءًا من غد الجمعة الموافق 3 مايو ولمدة أسبوعين.

وكان الجهاز قد بدأ الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض المسابقة يوم 4 مارس الماضي واستمرت حتى 1 مايو الجاري، وسبق وأعلن في 24 مارس الماضي، نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين من 15 محافظة، وبإعلان نتيجة المحافظات المتبقية اليوم وعددها 12 محافظة، ينتهي الجهاز من تنفيذ مسابقة شغل 11 ألفًا و114 وظيفة معلم مساعد فصل لعام 2024.