رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التنظيم والإدارة» يزف بشرى عن نتائج مسابقة «معلم مساعد مادة»

كتب:

بسمة عبدالستار
09:42 ص | الأحد 28 أبريل 2024
التنظيم والإدارة

التنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن نتائج مسابقة «معلم مساعد مادة»، سيجرى الإعلان عنها اليوم، وذلك عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد الجهاز خلال المنشور: «نحيط علمًا بأن الجهاز سيقوم اليوم بإعلان تفاصيل مسابقة معلم مساعد مادة بجميع محافظات الجمهورية.. فتابعونا».

ويُعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن النتائج الخاصة بمسابقة معلم مساعد مادة، من خلال الرابط الآتي: https://jobs.caoa.gov.eg/ وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

 

اقرأ المزيد:

«التنظيم والإدارة» يشارك في الملتقى 24 لتوظيف خريجي كلية اقتصاد وسياسة

رئيس «التنظيم والإدارة» يشارك في اجتماع المنظمة الإفريقية للإدارة العامة بكينيا

«التنظيم والإدارة» يعلن عن مسابقة وظائف جديدة بوزارة البيئة

«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة القبول المبدئي وموعد امتحانات وظائف معلم مساعد فصل
بقلم بسمة عبدالستار