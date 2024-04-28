«التنظيم والإدارة» يزف بشرى عن نتائج مسابقة «معلم مساعد مادة»

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن نتائج مسابقة «معلم مساعد مادة»، سيجرى الإعلان عنها اليوم، وذلك عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد الجهاز خلال المنشور: «نحيط علمًا بأن الجهاز سيقوم اليوم بإعلان تفاصيل مسابقة معلم مساعد مادة بجميع محافظات الجمهورية.. فتابعونا».

ويُعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن النتائج الخاصة بمسابقة معلم مساعد مادة، من خلال الرابط الآتي: https://jobs.caoa.gov.eg/ وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.