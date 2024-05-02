أستاذ أوبئة عن الإفراط في استخدام المضاد الحيوي: ينذر بانتشار فيروس خطير

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك سوء استخدام غير طبيعي للمضادات الحيوية، والتي تعد أحد الأسباب المؤدية إلى الوفاة، بسبب وجود بكتيريا، مشيرا إلى وفاة 1.5 مليون شخص على مستوى العالم.

خطورة استخدام المضادات الحيوية

وأضاف عنان، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «DMC»، أن سوء استخدام المضادات الحيوية كان من ضمن العوامل التي جعلت منظمة الصحة العالمية تتوقع ظهور فيروس جديد، وأطلقت عليه اسم افتراضي وهو فيروس «X»، مشددا على سوء هذا الأمر وخطورته، إذ جعل المنظمة تشير إلى وجود بكتيريا قوية للغاية تهدد البشرية.

سبب توقع «الصحة العالمية» بظهور فيروس «X»

وتابع، أن الأمر الثاني وراء توقع منظمة الصحة العالمية بظهور فيروس «X» هو الاختلاط غير الطبيعي بين الإنسان والحيوان البرية، لذلك شهدنا انتشار كورونا وسارس وغيرها من الفيروسات، مشيرا إلى استمرار انتشار الفيروسات، وأن منظمة الصحة العالمية وضعت احتماليات كبيرة وكثيرة حول انتشار فيروس آخر يقفز من الحيوان للإنسان، وقد يكون هذا الفيروس من عائلة كورونا أو غيرها.