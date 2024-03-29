«القومي للبحوث»: استشارة الطبيب ضرورية قبل استخدام المضادات الحيوية

كشف المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دراسة أعدتها الدكتورة أسمان محمد حجازي، الباحثة بقسم التكنولوجية الصيدلية بالمركز، توضح كيفية مقاومة المضاد الحيوي من قبل جسم الإنسان، وتقليل الاستفادة من قوته في مجابهة الأمراض البكتريا.

أوضحت الدراسة، أن مقاومة المضادات الحيوية هي خاصية اكتسبتها بعض أنواع البكتيريا والميكروبات الدقيقة، مما جعل المضادات الحيوية تفقد تأثيرها عند تناولها.

تأثير المضادات الحيوية

وأوضح «المركز» السبب وراء فقدان تأثير المضادات الحيوية، هو الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، دون إشراف طبيب، وكذلك الإفراط في استخدام المعقمات والمطهرات، مما أكسب البكتيريا نوعًا من المناعة ضد المضادات الحيوية المختلفة؛ لتصبح أكثر قدرة على المقاومة.

نصائح بشأن تناول المضادات الحيوية

ووجه رسالة للمواطنين بضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية، إلا عند اللزوم وبعد استشارة الطبيب.

وأكد الدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومي للبحوث، أن النصائح التي يقدمها المركز يوميًا للمواطنين عبر منصاته المختلفة، تعتبر إحدى الرسائل الهامة في إطار الدور المجتمعي للمركز.