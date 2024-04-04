هيئة الدواء تحدد توقيتات استخدام المضادات الحيوية في رمضان

حددت هيئة الدواء المصرية توقيتات استخدام المضادات الحيوية في رمضان، في حال وصف الطبيب مضادا حيويا أثناء الصيام، لافته إلى أن الوقت الأمثل لتناول أدوية الضغط في شهر رمضان بعد صلاة التراويح؛ لتجنب الإحساس بالدوار، مشددة على استشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​

توقيتات استخدام المضادات الحيوية في رمضان

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، توقيتات استخدام المضادات الحيوية في رمضان، وفق ما أعلنت عنه هيئة الدواء المصرية، وهي كالآتي:

- إذا كانت جرعة واحدة تؤخذ عند الإفطار​.

- إذا كانت جرعتين تؤخذ عند الإفطار وعند السحور​.

-إذا كان يستخدم 3 مرات؛ لابد من مراجعة الطبيب لصرف البديل إذا أمكن.​

- استشارة الطبيب ضرورية قبل استخدام المضادات الحيوية​.

وتنصح هيئة الدواء المصرية بإعطاء المضاد الحيوي حسب توجيهات الطبيب والصيدلي، واتباع النصائح الخاصة بسلامة استخدام الأدوية السائلة​، وفق منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

وحثت الهيئة على ضرورة تجنب أي نظام يعتمد على نوع أو نوعين من الغذاء فقط؛ للحفاظ على صحة الجسم، وإنقاص الوزن بطريقة صحية؛ مؤكدة على أن تنوع الوجبات ضروري في شهر رمضان.​

نصائح عامة لتناول وجبات متنوعة في رمضان

- تناول الفواكه والخضروات الطازجة.

تحتوي على فيتامينات ومعادن ضرورية لصحة الجسم.​

- تناول الحبوب الكاملة.

تُشعر بالشبع لفترة أطول.​

- تناول البروتينات الخالية من الدهون، مثل الدجاج والسمك واللحم البقري الخالي من الدهون.​

- تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، وتُعد مصدرًا غنيًا بالكالسيوم.​

- تناول كميات قليلة من الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والمكسرات.​

- شرب الكثير من الماء، للحفاظ على رطوبة الجسم.​

- تقليل من تناول السكريات والدهون المشبعة، تُعد من العوامل الرئيسية لزيادة الوزن.​