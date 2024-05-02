رئيس مدينة سيوة يكرم حفظة القرآن الكريم بواحة آمون (صور)

نظم مركز ومدينة سيوة احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم في واحة سيوة الشهيرة بواحة آمون، بحضور محمد بكر يوسف رئيس المركز، وعواقل وشباب الواحة، في احتفالية كبرى داخل خيمة سيوة تعكس التراث الآسيوي القديم في أجواء مبهجة بين جميع الحاضرين.

وعقدت مسابقة القرآن الكريم في شهر رمضان بمشاركة عدد من المتميزين، ويُقام حفل التكريم تحفيزًا وتشجيعًا لحفظ القرآن وتعاليمه.

مستويات مسابقة القرآن الكريم

وقال رئيس مدينة سيوة، اليوم، إنّ مسابقة القرآن الكريم التي جري تقسيمها إلى ثلاث فئات، الأولى في القرآن الكريم كاملاً ولا يزيد سن المتسابق عن 18 عامًا، وشارك فيها 24 متسابقًا ومتسابقة، والفئة الثانية نصف القرآن الكريم ولا يزيد سن المتسابق عن 15 عامًا، وشارك فيها 24 متسابقًا ومتسابقة، والفئة الثالثة ربع القرآن ولا يزيد سن المتسابق عن 12 عامًا وشارك فيها 23 متسابقًا ومتسابقة.

توزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم

وجرى توزيع جوائز في حفل التكريم على الحفظة والمحفظين، وذلك بحضور أحمد علي باغي سكرتير مركز ومدينة سيوة، ومحمود عبدالعزيز رئيس قرية أبو شروف، وأبوبكر عبدالرحمن رئيس قرية بهي الدين وأحمد يوسف رئيس قرية المراقي ولفيف من الشخصيات العامة بالواحة وأولياء أمور ومشرفي ومعلمي تحفيظ القرآن الكريم وجمع كبير من المواطنين وذلك بقرية أبو شروف.