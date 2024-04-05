أهالي قرية البراجيل بالمنوفية ينظمون مسابقة لحفظ القرآن الكريم

نظم عدد من أهالي قرية دراجيل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مسابقة قرآنية من أجل تكريم حفظة كتاب الله بمشاركة جميع المراحل العمرية، بحضور الدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ورئيس المنطقة الأزهرية بالمنوفية، وطارق حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء.

حصول سيدتين على رحلتي عمرة

وقال الشيخ هاني محمد واعظ وأحد المنظمين، إنّ هانم محمود فروات 70 سنة، وإنصاف إبراهيم دايب 69 سنة، نجحتا في خطف الأنظار من خلال حصولهما على عمرتين نظير حفظهما القرآن الكريم، وسط زغاريد وفرحة هائلة من جميع الأهالي الحاضرين، إذ حرص المنظمون على إدخال السيدات والأمهات في المسابقة، وتبرع أحد رجال الأعمال برحلتين عمرة لاثنتين منهن.

تكريم حفظة القرآن الكريم

وتابع أنه جرى تكريم 38 شخصا من حفظة القرآن الكريم خلال الحفل، وإعطائهم شهادات تقدير ومبالغ مالية، كما أحيت الحفل، المنشدة الزهراء لايق وبعض المنشدين من أبناء القرية، وتشتهر قرية دراجيل بكثرة حفظة القرآن الكريم نظرًا لوجود المعاهد الأزهرية بها، وتقام تلك المسابقة كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.