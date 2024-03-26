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دراما المتحدة

انطلاق مسابقة حفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني بمراكز شباب القليوبية

كتب:

حسن صالح
03:43 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
مسابقة حفظ القرآن بالقليوبية

مسابقة حفظ القرآن بالقليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، فعاليات مسابقة «حفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني» التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، بحضور الدكتور وليد الفرماوي، وكيل المديرية للشباب، والأستاذ عامر حمدي، مدير إدارة الشباب بالمديرية، وأعضاء النادي الثقافي ومراكز الشباب على مستوى الإدارات الفرعية، وذلك في قاعة المديرية للاجتماعات.      

تعميق الوعي الديني

ووجه «الصبروط» كلمة شكر للمشاركين لحرصهم على المشاركة بالمسابقة، متمنيًا لهم مزيد من التوفيق والنجاح لجميع المشاركين.

إطلاق المهارات الإبداعية 

وأضاف أن الهدف من المسابقة تعميق الوعي الديني وإطلاق المهارات الإبداعية وتنشيط الجانب الديني واللغوي من خلال حفظ وتجويد القرآن الكريم، وطبقا لاستراتيجة وزراة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تطوير الأساليب والبرامج المقدمة في تنفيذ الأنشطة التي تبني فكر ووعى النشء والشباب.

أشار وكيل وزارة الرياضة إلى أنه ترأس لجنة التحكيم في المسابقة فضيلة الشيخ «أحمد كافة» عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

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