عاجل.. السيسي: مصر الحديثة والمتقدمة تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة، وتبني للحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة والمتقدمة.

وأضاف السيسي، في كلمته باحتفالية عيد العمال، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر الحديثة والمتقدمة تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخلاق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات، ولاسيما الصناعية.

وتابع السيسي: «لقد تشرفتُ بوجودي اليوم بين عمال وعاملات مصر الأوفياء في هذا الصرح الصناعي الذي يعد خير دليل على أن سواعدكم هي أمل هذا الوطن في بناء مستقبل يليق بتاريخه العظيم».