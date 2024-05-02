عرض فيلم تسجيلي عن جهود الدولة في ملف العمال أمام الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن جهود الدولة في ملف العمال خلال احتفالية عيد العمال، الذي تنقله قناة إكسترا نيوز على الهواء.

وجاء في الفيلم: «في الجمهورية الجديدة حرصت الدولة على تعزيز علاقات العمل والالتزام بالمعايير الدولية، وفي عام 2023 تم تغيير اسم الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل».

وتابع: «تسعى الوزارة إلى سرعة إنجاز مشروع قانون العمل بعد طرحه على الحوار المجتمعي لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويشجع على الاستثمار».

وأكمل: «تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، أطلقت وزارة العمل مشروع مهني 2030 الذي يجسد العلاقة والتعاون مع القطاع الخاص، والذي أصبح لديه أكثر من 900 مركز تدريب مهني خاص من كل المحافظات، مُنح 100 مركز منها في فترة قصيرة ترخيصا للعمل، ويستهدف المشروع تدريب مليون متدرب سنويا».

وأتمّ: «تشارك وزارة العمل بشكل كبير مع مؤسسات الدولة في الحد من البطالة التي تراجعت من 13% عام 2014 إلى 6.9% عام 2024، بفضل المشروعات القومية العملاقة على كل شبر من أرض مصر».