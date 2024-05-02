عاجل.. السيسي يوجه بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال إلى 1500 جنيه

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات المقدمة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، كحد أدنى للعامل.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز».

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق إعانات الطوارئ صرف لعمال مصر مبالغ مالية في فترة جائحة كورونا، وفي أثناء مشكلات السياحة، إذ دعم الفنادق والمنشآت السياحية، آخرها ما جرى تقديمه للفنادق والمنشآت السياحية، بسبب التأثيرات السلبية لأحداث غزة على المنشآت السياحية في جنوب سيناء.

وأضاف مدبولي: «الصندوق يصرف ما يقرب من 8 مليارات جنيه، وبيجيب العوائد بتاعته، واللي بيصرفه هي العوائد، وهنزود الحد الأدنى».

وقاطعه الرئيس السيسي، قائلا: «كل ما عوائد الصندوق بتزيد، فرصتي إني أدخل وأدعم عمالة غير منتظمة وأدعم تحديات تقابل شركات أو كلام من هذا القبيل أقدر أعمله، وكل ما كان الرقم كبيرا هقدر.. هنزود الـ1000 جنيه؟»، ورد رئيس الوزراء: «نقترح 1500 جنيه»، ليرد الرئيس السيسي: «1500 كويس».