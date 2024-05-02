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السيسي يوجه «الأعلى للحوار الاجتماعي» بعقد مزيد من الجلسات بين أطراف العمل

كتب:

يارا أشرف
12:24 م | الخميس 02 مايو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بعقد المزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال.

وأضاف، في كلمته خلال احتفالية عيد العمال من مجمع هايير الصناعي في العاشر من رمضان، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «تناقش بها مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمل والعمال من بينها مشروع قانون العمل بضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقة والناجزة لحقوق العمال»

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