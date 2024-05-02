مريم نعوم في «حديث العرب من مصر»: لدي أعمال فنية أثرت في الناس

تستضيف الإعلامية درية شرف الدين، الكاتبة والسيناريست مريم نعوم، في برنامج «حديث العرب من مصر»، على قناة مصر الأولى، للحديث عن الكتابة الدرامية والإبداعات المراة المصرية والمجتمع وقضاياه.

وخلال البرومو الدعائي للبرنامج، قالت نعوم، إن السينما فقدت جزءا كبيرا من رونقها، لذا فهي تسعى إلى محاولة التفاؤل في المستقبل، مشيرة إلى أن لديها أعمالا فنية استطاعت أن تؤثر في جموع الناس من ناحية التفكير.

مريم نعوم من أبرز كاتبات السيناريو في العالم العربي، إذ تُعرف باختياراتها الجريئة لموضوعات أعمالها، وخوضها تجارب مهمة في مجال الكتابة الدرامية، وساهمت بشكل فاعل في تشكيل تيار جديد من كتاب وكاتبات الدراما الاجتماعية.

ويتطرق الحوار في البرنامج إلى مستقبل الدراما في عصر السوشيال ميديا، وعن التجارب الجديدة في الكتابة الجماعية للمسلسلات، وعن العودة للأعمال التاريخية والروائية لكبار الكتاب.

يُعرض برنامج «حديث العرب من مصر»، الذي يرأس تحريره الكاتب محمد الشبه، على شاشة القناة الأولى المصرية في الساعة السابعة مساء، ويعاد عرضه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.