درية شرف الدين: زيادة دور عرض السينما في المحافظات ضرورة قصوى

قالت الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين، إن مناهضة الأفكار المتشددة ضرورة، لأن الفن ليس حراما كما يتم الترويج «كتر الحرام يسود حياتنا، ويا ريت نعلم الأجيال الجديدة إن الحياة فيها حاجات حلوة».

ندوة تكريم الإعلامية درية شرف الدين

جاء ذلك خلال ندوة تكريم الإعلامية دكتورة درية شرف الدين، في فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، لدورها في نشر الثقافة السينمائية من خلال برامجها.

وقالت درية شرف الدين، إنه يجب عرض الأفلام الأجنبية على القنوات المصرية، لأن المشاهد ليس له علاقة بالتفاصيل التي تتعلق بحقوق الشراء والنشر والتوزيع، ولكن يريد الاستمتاع بعمل فني، ويجب تحقيق له ذلك، مشددة على ضرورة وجود عدد كبير من دور العرض السينمائي بالمحافظات، لأن المواطن يحتاج إلى البهجة ورؤية الفن.

برنامج نادي السينما

وأشار إلى أن برنامج نادي السينما، الذي استمر عرضه على شاشة التليفزيون المصري سنوات طويلة، أخذ منها مجهودا ووقتا «البرنامج استعبدني سنين»، لافتة إلى أنها كانت تقوم بتسجيل البرنامج يوم الأربعاء، تمهيدًا لعرضه كل يوم سبت من كل أسبوع «لا باكل ولا أشرب، طول الوقت بشتغل وحريصة على المتابعة والمذاكرة».