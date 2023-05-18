درية شرف الدين: «الوثائقية» قادرة على دعم الهوية الوطنية بأعمال تاريخية

تحدّثت الدكتورة دريّة شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، عن أهمية استغلال القناة الوثائقية التي انطلقت مؤخرا لدعم الهويّة الوطنية المصرية، من خلال أعمال تاريخية، خاصة أنّ مصر لديها نقاطا مضيئة في تاريخها، ويجب استغلالها لصالحنا.

الحفاظ على الهوية المصرية

وحذّرت شرف الدين، خلال كلمتها في الجلسة الأولى بلجنة الثقافة بعنوان الهوية الوطنية، من ترك الهوية الوطنية المصرية لمخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تشكل جزءا كبيرا من الهوية الحديثة للمواطنين، مؤكدة أنّه آن الأوان لتتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الجهات المعنية، للحفاظ على الهوية لدى النشأ، خاصة على مستوى الكتب المُدرسية.

الهوية الوطنية المصرية

وأكدت رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أهمية الحفاظ على ملامح الشخصية المصرية، ومواجهة انتشار الفكر السلفي الذي ينال من الهوية الوطنية المصرية بحسم، واستغلال الثروة المهملة في القنوات الإقليمية، بدعم كل إقليم بما يناسبه من إنتاج برامجي.

ولفتت شرف الدين، إلى أنّ الهوية تتكون بتكامل الثقافة والإعلام والسينما والمسرح والفن، وجميع المقومات الأخرى، التي تخدم البناء الصحيح للهوية الوطنية دون تشويش.