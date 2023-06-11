درية شرف الدين تطالب بضرورة نشر الوعي وعدم ترك المواطنين فريسة للشائعات

قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حرية تداول المعلومات من القضايا المهمة، وذلك منذ عام 1952، حينما قررت الحكومة تأميم الصحافة.

الانفتاح العالمي الكامل وثروة التكنولوجيا

وتابعت شرف الدين، خلال كلمتها باجتماع لجنة الحقوق والحريات: «نحن الآن في زمن الانفتاح العالمي الكامل وثروة التكنولوجيا، لافتة النظر إلى أن القيود التي كانت تفرض على حرية المعلومات سابقا، وأنها أصبحت الآن لا تتوافق مع هذا العصر».

وأوضحت أن دستور مصر الحالي تناول 15 مادة تتعلق بحرية المعلومات، مشيرة إلى أن الفترة الماضية كانت تتطلب صدور أحكام على هذا الملف ولكن الآن أصبح وضعنا مختلفا.

نشر الوعي

وطالبت بضرورة نشر الوعي وعدم ترك المواطنين فريسة للشائعات، معقبة: «أرى أننا في حاجة لإفساح المجال للقطاع الخاص للخوض في العمل الإعلامي بهدف ضخ الحيوية بالقطاع مع إعطاء مساحة للرأي والرأي الآخر والتصدي للتحديات وتعزيز الهوية الوطنية».