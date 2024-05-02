«الإصلاح والنهضة» عن تدشين مدينة السيسي في سيناء: رسالة قوية

أعرب الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن تفاؤله الشديد بتدشين مدينة السيسي في سيناء، مؤكّدًا أنَّ هذا المشروع الضخم يمثل رسالة قوية لسيادة الدولة المصرية على كامل أراضيها، وحرصها على تنمية جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سيناء الغالية.

خطط التنمية الشاملة

وأوضح «عبدالعزيز» لـ«الوطن» أنَّ مشاركة اتحاد القبائل العربية في تنفيذ هذا المشروع تُجسد أروع صور التعاون بين الدولة والمجتمع المدني، وتُؤكّد حرص القيادة السياسية على إشراك جميع أبناء الوطن في خطط التنمية الشاملة.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أنَّ الجهود التنموية المكثفة التي تبذلها الدولة في سيناء، وتدشين مشاريع قومية ضخمة مثل مدينة السيسي، ترسل رسائل واضحة للجميع بأن مصر تُمارس سيادتها على كل شبر من أراضيها، وأن لا مكان لأي مصري خارج خطط الدولة التنموية.

ووصف ما تشهده مصر من ثورة عمرانية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنها إنجاز هائل يُسهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

مشاريع التنمية في سيناء

وأكّد أنَّ مشاريع التنمية في سيناء على وجه الخصوص تكتسب أهمية استراتيجية مضاعفة، فهي لا تُسهم فقط في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأهالي سيناء، بل تُمثل أيضًا دعمًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وتُرسخ شعورًا عميقًا بالانتماء لدى أبناء سيناء، بعد عقود من الإهمال والتهميش.

وختم تصريحه بتأكيد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد، وأن سيناء ستظل في مقدمة اهتمامات الدولة، حتى تصبح نموذجًا يحتذى به في التقدم والازدهار.