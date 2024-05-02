مدير شركة «أنجل ييست إيجيبت»: اخترنا الاستثمار في مصر بسبب الحوافز المقدمة لنا

أعرب المدير العام لشركة أنجل ييست إيجيبت، ليو جين، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادة الدولة المصرية لدعم مصنع أنجل ييست إيجيبت للتكنولوجيا الحيوية.

وقال جين، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المجموعة تأسست عام 1986 في الصين، وتعتمد منتجات الشركة الرئيسة على تطوير الخمائر ومشتقاتها ومستخلصاتها، استنادا إلى علم الأحياء الاصطناعية ومجالات التكنولوجية الحيوية.

وأضاف: «بعد مرور أكثر من 20 سنة من العمل والجهد، تمتلك الشركة 16 مصنعا و12 مركز دعم فني، وتصدر منتجاتها لأكثر من 160 دولة ومنطقة».

وتابع: «شركة إنجل ييست إيجبيت أنشئت عام 2010 في بني سويف، وبلغت استثماراتها تراكميا 250 مليون دولار، وستصل قوة عمالة الشركة إلى أكثر من 1000 عامل بنهاية 2024، ويعتبر مصنع أنجل ييست إيجيبت للتكنولوجيا الحيوية هو الأكبر في الشرق الأوسط وافريقيا ودول الجوار، وجرى اختيار مصر بسبب موقعها الاستراتيجي والحوافز الاستثمارية، ونسبة المكون المحلي من المادة الخام تجاوزت 90%، وبلغت نسبة التصدير 80% من إجمالي الطاقة الإنتاجية بحصيلة دولارية 105 ملايين دولار بالعام الماضي».