صاحب مصنع مناديل: مبادرة ابدأ كانت سببا في حل المشكلات ودوران عجلة الإنتاج

مغامرة السيد محمد حواش فى الاستثمار كادت أن تنتهى قبل أن تبدأ، بعدما واجه عدة مشكلات تتعلق بالحصول على التراخيص اللازمة لتحويل أرض كان قد اشتراها من صاحب مصنع طوب إلى مصنع صغير لإنتاج المناديل الورقية، ولكن مبادرة (ابدأ) كان لها رأى آخر بعدما ساعدته فى حل أزمته وسهلت عليه الحصول على تراخيص البناء، ومن هنا بدأ الحلم يتحول إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع.

«حواش»، صاحب مصنع الشركة الأردنية (توليب)، قال إنه بدأ فى شراء قطعة أرض فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر تمهيداً لإنشاء مشروع يخص إنتاج «المناديل» عليها، غير أنه واجه عدداً من المشكلات المتمثلة فى التراخيص الخاصة بإنشاء المشروع على أرض الواقع. وأضاف «حواش»، لـ«الوطن»، أن مشروعه الحالى أقيم على مساحة 400 متر بمنطقة المصانع فى مدينة الغردقة، غير أن الأرض الخاصة بالمشروع كانت بالأساس ملكاً لأحد الأشخاص يدير مصنعاً لإنتاج الطوب، لكنه قام بشراء جزء من أرض المصنع منه لإنشاء مشروعه عليه.

«بعد ما كلمت مبادرة (ابدأ) كل حاجة اتحلت فى وقت قصير»، كلمات وصف بها صاحب المصنع المتخصص فى إنتاج المناديل ما سهلته له المبادرة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المبادرة تواصلت مع الجهات المعنية فى المدينة لتلبية كل متطلباته دون عناء يُذكر.

وأكد «حواش» أن الأرض التى قام بشرائها لم تكن مستغلة منذ عام 2005، وهى الممتدة على مساحة 2000 متر، غير أنه قام بشراء 400 متر فقط من أجل إنشاء المشروع، لافتاً إلى أن تدخُّل المبادرة فى حل مشكلة تراخيص مشروعه كان له عظيم الأثر فى إنجاز جميع المشكلات التى واجهته منذ شراء قطعة الأرض وحتى بناء المصنع عليها وقيامه بإنتاج باكورة إنتاج مصنعه الجديد.