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«الشيوخ» ينعى رئيس لجنة الطاقة عبدالخالق عياد

كتب:

ولاء نعمة الله- محمد أباظة
01:24 م | الخميس 02 مايو 2024
النائب المهندس عبدالخالق عياد

النائب المهندس عبدالخالق عياد

توفي منذ قليل النائب عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، الذي وافته المنية خارج مصر. 

ونعى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب عبدالخالق عياد، قائلا: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ينعى مجلس الشيوخ، النائب عبد الخالق عياد ببالغ الحزن والأسى». 

وتقدم رئيس المجلس بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، فكان رحمه الله مشهودا له بالكفاءة وكان وطنيا مخلصا، ومتفانيا في عمله طوال مراحل عمره  سواء في الهيئة المصرية العامة للبترول التي كان رئيسا لها،  أو خلال عضويته بالمجلس، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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بقلم ولاء نعمة الله- محمد أباظة