عضو «دفاع الشيوخ»: تحرير سيناء ملحمة مصرية خالدة

قال النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن معركة تحرير أرض الفيروز، كانت ملحمة مصرية خالدة، لا تزال تغمرنا بمشاعر الفخر والعزة والاعتزاز بجيش مصر العظيم الذي أذهل العالم، مؤكدا أن هذه الذكرى ستظل رمزا لصمود وجسارة الشعب المصري وصلابة قواته المسلحة وقدرته على التصدي لكل المخاطر ومجابهة كل التحديات.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في بيان: «ستظل ذكرى تحرير سيناء يومًا فارقًا في تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، الذي شهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، والتي استطاع فيها الجيش المصري تحقيق الانتصار، ومن ثم جهود الدبلوماسية وسعيها للسلام الذي امتازت به مصر طوال تاريخها حتى تمت استعادة كل شبر من أرضنا».

استعادة سيناء من براثن الإرهاب

وأضاف نائب رئيس حزب حماة الوطن، أنه على مدار السنوات العشرة الماضية نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استعادة سيناء من براثن الإرهاب والقضاء عليه، فضلا عن إعادة تعميرها من جديد، إذ شهدت سيناء تنمية شاملة ومشروعات قومية غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم من خلال خطة إنشاء خدمات متكاملة انتهجتها الدولة، بالإضافة إلى حرص الدولة على استغلال كافة الموارد المتاحة في سيناء ووضعها في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار بما يعود بالنفع على مصر واقتصادها القومي حتى أصبحت أرض الفيروز منطقة واعدة وجاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي.

مشروعات تنموية وبنية تحتية غير مسبوقة

وأكد أن أهالي سيناء سوف يشعرون بقيمة ونتائج ما يقوم به الرئيس السيسي من مشروعات تنموية وبنية تحتية غير مسبوقة غيرت وجه الحياة في أرض الفيروز.

وأعرب اللواء حاتم حشمت، عن خالص تقديره واعتزازه لأبناء وعائلات شهداء القوات المسلحة البواسل وجميع فئات أبناء الوطن الأبرار ممن ضحوا بأرواحهم فداءً لمصرنا الغالية وأرضنا الطاهرة العزيزة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل مكروه وسوء.